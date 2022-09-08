К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети

К заболевшей королеве Елизавете II выехали принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна

В шотландский замок Балморал, где находится заболевшая британская королева Елизавета II, приехала принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю также направляются в Шотландию. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ранее в Балморал выехали старший сын королевы, наследник престола принц Чарльз и его жена Камилла, а также старший сын Чарльза принц Уильям. Супруга Уильяма Кейт Миддлтон и их дети остались в Лондоне.

Королевский историк Анна Уайтлок, выступая в эфире «Би-би-си», сказала, что заявление Букингемского дворца свидетельствует о крайней серьезности ситуации. По ее словам, «до конца не так далеко». СМИ сообщают, что возле Букингемского дворца в Лондоне собираются люди.

Ранее сообщалось, что врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Королева находится под медицинским наблюдением.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.