Названа возможная причина ухудшения здоровья королевы Елизаветы II

The Guardian: возможной причиной ухудшения здоровья королевы Елизаветы II может быть рак

Королевский корреспондент «Би-би-си» Николас Уитчелл назвал возможную причину ухудшения здоровья британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Уитчелла, ходят слухи, что королева больна раком. Он подчеркнул, что это неподтвержденная информация.

Уитчелл рассказал, что еще недавно Елизавета II гуляла с собаками, принимала гостей, работала с документами. Ничто не свидетельствовало о резком ухудшении ее самочувствия.

После известия о болезни королевы в Балморале собрались все ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю. Кроме того, в Шотландию направлялся принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл.

Ранее сообщалсоь, что врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Королева находится под наблюдением врачей.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.