Принц Гарри и Меган Маркл выехали в Шотландию к заболевшей королеве Елизавете II

Принц Гарри и Меган Маркл выехали к заболевшей королеве Елизавете II. Об этом сообщает в Twitter королевский корреспондент ITV News Крис Шип.

Когда стало известно об ухудшении здоровья королевы, Гарри и Меган находились в Лондоне. Вечером они планировали принять участие в благотворительном мероприятии.

По сведениям Шипа, в шотландский замок Балморал, где находится заболевшая британская королева Елизавета II, приехали все ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю. Кроме того, в Шотландию направлялся принц Уильям — старший сын Чарльза и брат Гарри.

Ранее сообщалось, что врачи озабочены ухудшением здоровья британской королевы Елизаветы II. Королева находится под медицинским наблюдением.

Накануне Елизавета II отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали ей отдохнуть после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс.

В феврале королева перенесла COVID-19. В мае стало известно, что Елизавета II не примет участия в церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании. Считалось, что королеве трудно передвигаться из-за болезни ног.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.