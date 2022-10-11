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Названа официальная дата коронации Карла III

Король Великобритании Карл III будет коронован 6 мая 2023 года
Карл III

Карл III. Фото: Russell Cheyne / Reuters

Официальные представители Букингемского дворца назвали дату коронации Карла III. Об этом сообщает The Guardian.

Церемония коронации нового правителя Великобритании состоится в субботу, 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. «Его Величество король Карл III будет коронован вместе с королевой-консортом», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Также указывается, что мероприятие «сохранит некоторые исторические элементы прошлых коронаций, однако будет учитывать дух времени». Проведет церемонию архиепископ Кентерберийский. О других подробностях мероприятия будет сообщено позже.

Согласно коронационным традициям, правитель должен будет сесть на трон, называемый Кресло короля Эдуарда, которое было изготовлено в XIII веке. В одной руке он будет держать скипетр и жезл правителя, символизирующие конституционную власть, а в другой — державу, символ христианского мира. После благословений духовных лиц на голову монарху возложат корону святого Эдуарда, которая была изготовлена в 1661 году к коронации Карла II.

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Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

5 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в государственных структурах Великобритании, объявило датой коронации Карла III 3 июня 2023 года. Позже представители Букингемского дворца назвали информацию американского издания спекуляцией.

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Никита Савин
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