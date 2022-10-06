Букингемский дворец назвал спекуляцией сообщения о дате коронации Карла III

Evening Standard: Букингемский дворец заявил, что дата коронации Карла III не утверждена

В Букингемском дворце назвали «чистой спекуляцией» сообщения о том, что коронация короля Великобритании Карла III состоится 3 июня следующего года. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Источники издания отметили, что дата коронации еще не согласована, поэтому подобные утверждения следует воспринимать «с большой долей скептицизма».

Карл III стал королем автоматически после кончины своей матери, королевы Елизаветы II, но коронация обычно проводится через несколько месяцев, чтобы развести во времени празднование восшествия на престол нового монарха и траур после смерти предыдущего главы государства. Это также дает достаточно времени для организации масштабного мероприятия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Карл будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

