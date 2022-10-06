Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Букингемский дворец назвал спекуляцией сообщения о дате коронации Карла III

Evening Standard: Букингемский дворец заявил, что дата коронации Карла III не утверждена
Карл III

Карл III. Фото: Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

В Букингемском дворце назвали «чистой спекуляцией» сообщения о том, что коронация короля Великобритании Карла III состоится 3 июня следующего года. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Источники издания отметили, что дата коронации еще не согласована, поэтому подобные утверждения следует воспринимать «с большой долей скептицизма».

Карл III стал королем автоматически после кончины своей матери, королевы Елизаветы II, но коронация обычно проводится через несколько месяцев, чтобы развести во времени празднование восшествия на престол нового монарха и траур после смерти предыдущего главы государства. Это также дает достаточно времени для организации масштабного мероприятия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Карл будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США указали на заказчиков убийства Дарьи Дугиной
США и Норвегия провели испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия
Букингемский дворец назвал спекуляцией сообщения о дате коронации Карла III
Посол рассказал о нездоровом страхе США и НАТО перед ядерном оружием России
Брат королевы Елизаветы II избавится от роскошного поместья
В России призвали определить критерии для частичной мобилизации
Автомобиль с вице-президентом США врезался в бордюр в центре Вашингтона
Экономист раскрыл планы США привести мир к дефолтам и банкротствам
Мобилизованным россиянам объяснили правила уплаты налогов
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.