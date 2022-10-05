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Стала известна дата коронации Карла III

Bloomberg: коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года

Фото: Christophe Ena / AP

Коронация короля Великобритании Карла III пройдет 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. О назначенной дате мероприятия сообщает агентство Bloomberg.

Карл будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Сама церемония планируется менее пышной и помпезной чем коронации предыдущих монархов, а организаторы планируют сделать ее «более инклюзивной» для представителей разных конфессий и меньшинств, что «соответствовало бы разнообразию современной Британии».

Ранее стало известно, что между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27. Отмечается, что британский король отказался посещать мероприятие по настоянию премьера.

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Виктория Кондратьева
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