Стало известно о конфликте между премьер-министром Британии и Карлом III

Sunday Times: Трасс вступила в конфликт с Карлом III из-за климатической конференции

Между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27. О конфликте сообщаетThe Sunday Times.

Отмечается, что британский король отказался посещать мероприятие по настоянию премьера. «Он [Карл III]планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — пишет издание.

По данным Times, это решение может усилить напряженность в отношениях между премьер-министром и монархом. Собеседник издания отметил, что обсуждение этого вопроса проходило в «радушной атмосфере» без скандала. «Тот факт, что Его Величество не станет присутствовать на саммите физически, не означает, что он не найдет способов принять участие», — сказал он.

Другой источник Times подчеркнул, что король Карл III «разочаруется», если не посетит климатическую конференцию.

COP27 пройдет в ноябре 2022 года. Новыми местами для обсуждения планов по предотвращению глобальной катастрофы стали Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны в 2022 и 2023 годах соответственно примут COP27 и COP28.

