Еще несколько звезд отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III

The Irish Sun: Элтон Джон отказался выступать на концерте в честь коронации Карла III

Еще несколько знаменитостей, которых пригласили выступать на концерте в честь коронации Карла III, отказались от участия в мероприятии. Об этом сообщает The Irish Sun.

По данным газеты, британский музыкант Элтон Джон, группа Spice Girls и певец Гарри Стайлс решили не выступить в Виндзорском замке из-за загруженности графиков. Отмечается, что организаторы мероприятия «работают не покладая рук», однако столкнулись с рядом проблем. «Элтон Джон был первым в списке Чарльза», — сказал источник газеты, отметив, что музыкант не сможет присутствовать из-за европейского турне.

Ранее сообщалось, что британский исполнитель Эд Ширан и певица Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Источники, близкие к Ширану, рассказали, что певца не приглашали, однако организаторам мероприятия сообщили, что он занят и не сможет выступить в Виндзорском замке 7 мая, на следующий день после коронации короля в Вестминстерском аббатстве. О причине отказа Адель не сообщалось.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.