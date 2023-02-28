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14:11, 28 февраля 2023Культура

Еще несколько звезд отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III

The Irish Sun: Элтон Джон отказался выступать на концерте в честь коронации Карла III

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Еще несколько знаменитостей, которых пригласили выступать на концерте в честь коронации Карла III, отказались от участия в мероприятии. Об этом сообщает The Irish Sun.

По данным газеты, британский музыкант Элтон Джон, группа Spice Girls и певец Гарри Стайлс решили не выступить в Виндзорском замке из-за загруженности графиков. Отмечается, что организаторы мероприятия «работают не покладая рук», однако столкнулись с рядом проблем. «Элтон Джон был первым в списке Чарльза», — сказал источник газеты, отметив, что музыкант не сможет присутствовать из-за европейского турне.

Ранее сообщалось, что британский исполнитель Эд Ширан и певица Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Источники, близкие к Ширану, рассказали, что певца не приглашали, однако организаторам мероприятия сообщили, что он занят и не сможет выступить в Виндзорском замке 7 мая, на следующий день после коронации короля в Вестминстерском аббатстве. О причине отказа Адель не сообщалось.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Варвара Кошечкина
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