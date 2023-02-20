Daily Mail: Эд Ширан и Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III

Британский исполнитель Эд Ширан и певица Адель отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники, близкие к Ширану, рассказали, что певца не приглашали, однако организаторам мероприятия сообщили, что он занят и не сможет выступить в Виндзорском замке 7 мая, на следующий день после коронации короля в Вестминстерском аббатстве. О причине отказа Адель не сообщается. По словам источника газеты, монарх лично составил список артистов, которых хотел бы видеть на мероприятии, и был крайне огорчен поступившими отказами.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Он почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

В июне 2022 года Адель отказалась выступать на концерте в честь Елизаветы II. Представители Адель ответили, что та не сможет выступить из-за плотного графика. Отмечается, что это вызвало большое удивление у организаторов концерта, так как в 2013 году артистка стала кавалером ордена Британской империи.