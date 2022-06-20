Адель отказалась выступать на концерте в честь королевы Елизаветы II

Певица Адель отказалась выступать на платиновом юбилее правления королевы Елизаветы II

Певица Адель отказалась выступать на концерте в честь британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительницу пригласили принять участие в праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II — она пребывает на троне уже 70 лет. Представители Адель ответили, что та не сможет выступить из-за плотного графика. Отмечается, что это вызвало большое удивление у организаторов концерта, так как в 2013 году артистка была награждена кавалером ордена Британской империи.

От участия в мероприятии отказался и певец Гарри Стайлс. Среди тех, кто все же выступил на юбилее, оказались Эд Ширан, Элтон Джон, Род Стюарт и Queen.

В феврале Адель сообщила об отмене выступлений в Лас-Вегасе из-за коронавируса. Исполнительница утверждала, что половина ее команды заразилась COVID-19, из-за чего они не успели завершить подготовку мероприятия. Однако, по информации портала TMZ, задействованные в шоу сотрудники площадки Caesars Palace были здоровы и готовы проводить концерт. Некоторые поклонники раскритиковали Адель и потребовали вернуть деньги за шоу.