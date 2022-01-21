Адель расплакалась после отмены концерта из-за коронавируса

Британская певица Адель расплакалась после отмены концерта в Лас-Вегасе из-за коронавируса. О том, что запланированное шоу не состоится, она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница рассказала, что половина ее команды заразилась COVID-19, из-за чего они не успели завершить подготовку выступления. «Привет. Слушайте, мне жаль, но шоу не готово. Мы приложили все усилия, чтобы оно было хорошим и состоялось вовремя, но все было разрушено из-за задержек в поставках [оборудования] и коронавируса», — сказала артистка.

Она призналась, что чувствует себя опустошенной и расстроенной. Адель извинилась перед фанатами за отмену мероприятия, а под конец ролика расплакалась. Певица пообещала, что скоро будут объявлена новая дата ее шоу.

В прошлом году Адель выпустила первый за шесть альбом, в который вошли 12 песен. Новая пластинка получила название «30». Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года.