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Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе

СМИ: настоящей причиной отмены концертов Адель в Вегасе мог стать скандал, а не COVID-19
Начало событий в новости Адель расплакалась после отмены концерта из-за коронавируса
Адель

Адель. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Настоящей причиной отмены шоу британской певицы Адель в Лас-Вегасе могли стать закулисные скандалы артистки с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Девлин, работавшая над мировым туром Адель в 2016 году, не смогла договориться с исполнительницей по поводу оформления сцены и декораций для последних концертов. «Результат стоил миллионы долларов, но не удовлетворил Адель, о чем она и сообщила Эс. Она нервничала, паниковала, она отчаянно хотела, чтобы все было идеально», — заявил инсайдер.

Ранее Адель сообщила об отмене выступлений в Лас-Вегасе из-за коронавируса. Исполнительница утверждала, что половина ее команды заразилась COVID-19, из-за чего они не успели завершить подготовку мероприятия. Однако, по информации портала TMZ, задействованные в шоу сотрудники площадки Caesars Palace были здоровы и готовы проводить концерт.

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Сергей Равин
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