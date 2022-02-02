Поклонники Адели раскритиковали певицу и потребовали деньги за отмененное шоу, которое должно было пройти в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Indendent.

После отмены концерта британская исполнительница опубликовала в Instagram радостный пост и разозлила фанатов. «Привет! Я рада сообщить, что выступаю на BRIT Awards на следующей неделе! А еще я загляну к Грэму (речь идет о «Шоу Грэма Нортона» — прим. «Ленты.ру»), чтобы поболтать на диване, пока я в городе! С нетерпением жду этого! О, и Рич передает вам привет!» — говорится в публикации Адель.

В социальных сетях поклонники артистки удивились, что она готова выступить на премии, но при этом не смогла провести концерт в Лас-Вегасе. Многие из них сочли радостный тон ее поста недопустимым и напомнили, что часть фанатов не только потратили деньги на ее выступление, но и купила билеты для поездки в другой город.

Ранее Адель сообщила об отмене выступлений в Лас-Вегасе из-за коронавируса. Исполнительница утверждала, что половина ее команды заразилась COVID-19, из-за чего они не успели завершить подготовку мероприятия. Однако, по информации портала TMZ, задействованные в шоу сотрудники площадки Caesars Palace были здоровы и готовы проводить концерт.

Позднее источники The Sun сообщили, что причиной отмены шоу стали скандалы артистки с дизайнером площадки Эсмеральдой Девлин. Ряд СМИ утверждал, что Адель отказалась от выступления из-за проблем в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.