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14:41, 1 марта 2023Из жизни

Карл III решил выгнать принца Гарри из дома

Карл III решил выгнать принца Гарри и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор в Великобритании

Фото: Andrew Milligan / Pool / Reuters

Король Карл III решил выгнать младшего сына герцога Сассекского принца Гарри и его супругу Меган Маркл из дома в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

По данным источников издания, процесс выселения принца Гарри из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор начался вскоре после выхода его скандальной книги мемуаров Spare («Запасной») в январе. «Это, безусловно, означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании», — заявил один из инсайдеров.

Герцог и герцогиня Сассекские якобы уже занимаются планированием вывоза вещей из британской резиденции. Это событие, по мнению источников The Sun, ставит под вопрос участие младшего сына Карла III и его супруги в церемонии коронации, которая состоится 6 мая.

Также сообщается, что новым обитателем Фрогмора может стать опальный младший брат Карла III принц Эндрю, который в данный момент обитает в своей загородной резиденции Роял Лодж в Виндзорском парке. Инсайдеры издания сообщили, что принц Эндрю получил предложение о переезде в конце февраля, однако «оказывает сопротивление» этой инициативе монарха, так как Фрогмор намного меньше Роял Лодж.

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Как уточняет Daily Mail, коттедж был передан принцу Гарри и Меган Маркл в 2018 году в качестве свадебного подарка от Елизаветы II. В 2020-м они отказались от прав на историческое здание, когда перестали исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. Тогда же Фрогмор был передан принцессе Евгении. Однако в мае 2022 года принц Гарри и Меган Маркл снова арендовали коттедж, так как он пустовал после отъезда Евгении и ее супруга Джека Бруксбэнка в Португалию.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри и Меган Маркл предсказали освистание на коронации Карла III. Политический аналитик из Великобритании Доминик Сэмюэлс заявила, что многие британцы потеряли доверие к младшему сыну короля и его супруге, а решение о приезде на торжества будет выглядеть странно.

Никита Савин
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