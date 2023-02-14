Принцу Гарри предсказали освистание на коронации Карла III

Принцу Гарри и Меган Маркл предсказали холодный прием от британцев на коронации Карла III

Политический аналитик из Великобритании Доминик Сэмюэлс предсказала герцогу Сассекскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл холодный прием от британцев на коронации Карла III. Своим мнением эксперт поделилась с телеканалом Sky News.

Говоря о предстоящей коронации и сообщениях о том что принц Гарри с женой будут приглашены на нее, Самюэлс заявила, что подданные Карла III вряд ли благосклонно примут их приезд.

Она считает, что многие британцы потеряли доверие к младшему сыну короля и его супруге, а решение о приезде на торжества будет выглядеть странно. «Это странное решение, ведь они знают, что во время коронации, скорее всего, подвергнутся освистанию толпы», — сказала Самюэлс.

Эксперт также заявила, что такой ход событий станет «нежелательным отвлекающим фактором» во время торжественных мероприятий.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве. 8 января источник The Times сообщил, что у принца Гарри не будет какой-либо официальной роли в церемонии. Позже инсайдеры Daily Mail, близкие к окружению архиепископа Кентерберийского Джастина Уэбли, рассказали, что монарх обратился к нему с просьбой организовать сделку, по условиям которой принц Гарри с Меган Маркл смогут присутствовать на торжественных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл включены в список гостей на коронацию Карла III. Отмечалось, что правительство разрабатывает подробный план, чтобы присутствие герцога и герцогини Сассекских не омрачило торжества после обвинений принца Гарри в адрес королевской семьи в его автобиографии.