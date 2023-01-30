Карл III захотел пригласить принца Гарри на коронацию

Король Карл III захотел пригласить принца Гарри и Меган Маркл на церемонию своей коронации

Король Карл III захотел пригласить своего младшего сына герцога Сассекского принца Гарри и его супругу Меган Маркл на свою коронацию. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Daily Mail.

Инсайдеры, близкие к окружению архиепископа Кентерберийского Джастина Уэбли, рассказали, что монарх обратился к нему с просьбой организовать сделку, по условиям которой принц Гарри с женой сможет присутствовать на коронации. Однако эта инициатива якобы встретила сопротивление со стороны принца Уильяма, который считает, что его младший брат использует приезд в Лондон на торжественные мероприятия, чтобы переключить внимание общественности на себя.

В свою очередь, по мнению источников Daily Mail, Карл III уверен, что отсутствие принца Гарри и Меган Маркл на коронации вызовет гораздо больший ажиотаж. Считается, что монарх хочет предложить младшему сыну почетное место на церемонии в Вестминстерском аббатстве, а также устные гарантии того, что он сохранит свои титулы.

Призывы лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов начали звучать после выхода документального сериала «Гарри и Меган» на видеосервисе Netflix и публикации книги воспоминаний принца.

Мемуары герцога Сассекского поступили в продажу 10 января. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее королевский историк Хьюго Викерс оценил вероятность согласия герцога Сассекского принца Гарри приехать на коронацию своего отца Карла III. По мнению эксперта, сын монарха посетит церемонию только в случае выполнения родственниками определенных условий.

