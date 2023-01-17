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20:25, 17 января 2023Из жизни

Оценена вероятность приезда принца Гарри на коронацию Карла III

Королевский историк Хьюго Викерс: принц Гарри не примет приглашение на коронацию Карла III

Фото: Federico Pestellini / IMAGO / Globallookpress.com

Королевский историк Хьюго Викерс оценил вероятность согласия герцога Сассекского принца Гарри приехать на коронацию своего отца Карла III. Своим мнением Викерс поделился с Page Six.

По его словам, младший сын короля не примет приглашения в сложившейся на сегодняшней день ситуации, даже если получит его. «Гарри ясно дал понять, что у него есть определенные условия для принятия им любого приглашения. Примирение всегда возможно, но я не думаю, что инициатива будет исходить со стороны Гарри», — сказал Викерс. Кроме того, он понадеялся, что герцог Сассекский не приедет на коронацию, так как его присутствие может отвлечь общественность от церемонии.

Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация о возможном приезде принца Гарри на коронацию отца. В декабре 2022 года источник Page Six при дворе заявил, что «очень сомневается в том, что сыну короля запретят присутствовать на коронации».

8 января источник The Times сказал: «Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль». Это, по мнению авторов газеты, означает, что принц Гарри официально исключен из числа участников церемонии.

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Однако 15 января еще один инсайдер все того же The Times выразил уверенность, что встреча, на которой принц Гарри помирится со старшим братом принцем Уильямом и Карлом III, состоится до коронации. «Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским», — заявил приближенный ко двору источник.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой. Герцог Сассекский обвинил супругу короля Карла III в организации медийных «сливов», чтобы заручиться поддержкой влиятельной прессы Великобритании и реабилитировать свой имидж.

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Никита Савин
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