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00:52, 15 января 2023Мир

Назван срок примирения принца Гарри с британской королевской семьей

Times: примирение принца Гарри с королевской семьей может состояться в ближайшие месяцы
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Примирение принца Гарри с британской королевской семьей может состояться до коронации Карла III. Срок газете The Times назвал источник, близкий к королю.

По информации издания, примирительная встреча состоится в ближайшие месяцы и должна пройти до майской коронации британского короля Карла III​​​.

«Это потребует проявление уступчивости со всех сторон, но это можно сделать... Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми "его людьми", которым он доверят и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждет засада», — цитирует газета источника.

Ранее принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой. Герцог Сассекский обвинил супругу короля Карла III в организации медийных «сливов», чтобы заручиться поддержкой влиятельной прессы Великобритании и реабилитировать свой имидж.

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Юлия Мискевич
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