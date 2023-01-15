Назван срок примирения принца Гарри с британской королевской семьей

Times: примирение принца Гарри с королевской семьей может состояться в ближайшие месяцы

Примирение принца Гарри с британской королевской семьей может состояться до коронации Карла III. Срок газете The Times назвал источник, близкий к королю.

По информации издания, примирительная встреча состоится в ближайшие месяцы и должна пройти до майской коронации британского короля Карла III​​​.

«Это потребует проявление уступчивости со всех сторон, но это можно сделать... Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми "его людьми", которым он доверят и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждет засада», — цитирует газета источника.

Ранее принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой. Герцог Сассекский обвинил супругу короля Карла III в организации медийных «сливов», чтобы заручиться поддержкой влиятельной прессы Великобритании и реабилитировать свой имидж.