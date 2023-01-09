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06:34, 9 января 2023Из жизни

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III опасной злодейкой

CBS: принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Pool / Reuters

Герцог Сассекский, принц Гарри в беседе с американским телеканалом CBS назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой.

Принц Гарри обвинил супругу короля Карла III в организации медийных «сливов», чтобы заручиться поддержкой влиятельной прессы Великобритании и реабилитировать свой имидж. «С обеих сторон была открытая готовность обмениваться информацией, а в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела», — заявил он.

В книге Spare («Запасной») герцог Сассекский написал, что Камилла принесла его в жертву «на свой личный PR-алтарь», передает телеканал. «Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха», — отметил он.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний». Судя по публикуемым в СМИ открывках, в мемуарах содержится огромное количество откровений о королевской семье. В то же время принц Гарри настаивает, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом.

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Марина Совина
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