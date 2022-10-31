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19:35, 31 октября 2022Из жизни

Название мемуаров принца Гарри испугало королевскую семью

Daily Mirror: книгу мемуаров принца Гарри назвали новой атакой на королевскую семью

Фото: Justin Setterfield / Reuters

Название книги мемуаров герцога Сассекского, принца Гарри, которая должна появиться в продаже 10 января 2023 года, испугало королевскую семью. Об этом сообщает Daily Mirror.

416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний». Заглавие может быть отсылкой к тому, что принц Гарри является младшим сыном Карла III и находится в линии престолонаследования позади принца Уильяма и его троих детей. По словам издателей, мемуары герцога Сассекского содержат «непричесанную, суровую правду».

Высокопоставленный источник издания назвал само название книги новой атакой на королевскую семью. «Несомненно, адвокаты дворца будут в полной боевой готовности в новом году, ожидая выхода мемуаров», — сказал инсайдер. Он добавил, что если предыдущие выпады принца Гарри можно считать «выходящими за всякие рамки», то в данном случае речь идет о настоящем «ядерном взрыве».

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Известный эксперт по королевской семье, автор биографической книги о Карле III, Том Бауэр заявил в интервью 31 октября, что герцог и герцогиня Сассекские используют свое положение, чтобы зарабатывать деньги и вредить королевской семье. Кроме того, Бауэр заявил, что настоящим автором мемуаров якобы является супруга принца Гарри Меган Маркл и призвал лишить ее титула.

О готовящейся публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Работу над мемуарами он завершил спустя месяц. Вокруг их возможного содержания появилось множество слухов и спекуляций. Источник Us Weekly утверждал, что королевская семья в шоке от этой книги. Metro писала, что мемуары герцога Сассексого станут ударом по супруге короля Карла III.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл не собираются посещать королевскую семью на Рождество. По словам инсайдеров, отношения между герцогом Сассекским и его родными в Великобритании находятся «почти на самом низком уровне».

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Никита Савин
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