Книгу принца Гарри назвали ударом по будущей королеве

Metro: журналистка Тина Браун заявила, что принц Гарри терпеть не может супругу отца

Бывший главный редактор журнала Vanity Fair Тина Браун заявила, что в своей книге воспоминаний принц Гарри нанесет удар по своему отцу, принцу Чарльзу и будущей королеве — герцогине Корнуолльской Камилле. Об этом сообщает Metro.

По мнению Браун, Гарри не станет дурно отзываться о Елизавете II, так как ее фигура неприкосновенна, и не будет атаковать супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон, так как она ему нравится. «Но он пойдет против Чарльза, Камиллы и, возможно, Уильяма», — заявила журналистка и назвала правдой слухи об очень плохих отношениях между принцами Гарри и Уильямом.

Она считает, что принц так и не простил отцу свадьбу с Камиллой Паркер-Боулз, потому что их роман завязался, когда принц Чарльз был женат на матери Гарри — принцессе Диане. «Гарри принял то, что Камилла очень важна для его отца. В этом плане он повзрослел. Но с другой стороны — он ее терпеть не может и не хочет, чтобы она стала королевой», — поделилась своими соображениями Браун.

Журналистка также отметила, что выход книги воспоминаний герцога Сассекского произведет еще больший «взрывной эффект», чем его совместное интервью с Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, в ходе которого Маркл обвинила некоторых членов королевской семьи в расизме.

О публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Источник Us Weekly утверждал, что королевская семья «в шоке от этой книги». Особенно, по словам инсайдера, обеспокоены принцы Чарльз и Уильям. «Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать», — заметил он. Некоторые наблюдатели расценили колонку принца Чарльза, опубликованную в американском журнале Newsweek в январе, как попытку помириться с Гарри и тем самым предотвратить публикацию компромата.

Ранее сообщалось, что в книге принца Гарри не будет компромата на Елизавету II. Журналист Омид Скоби заявил, что Гарри «изо всех сил» старается, чтобы там не было совершенно ничего, что может показаться негативом в отношении королевы или ее правления.