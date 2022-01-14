Принц Чарльз нашел способ помешать публикации разоблачений принца Гарри

Британский принц Чарльз протянул принцу Гарри руку дружбу и надеется, что в ответ тот отложит публикацию разоблачительных мемуаров. Такое мнение высказал королевский комментатор Ричард Фитцуильям в интервью The Sun.

В колонке принца Чарльза, которую в начале января опубликовало американское издание Newsweek, упомянута борьба принца Гарри за сохранение окружающей среды. «Мой младший сын Гарри страстно подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и обещал, что его благотворительный фонд станет углеродно-нейтральным», — говорится в ней.

По мнению Фитцуильямса, неожиданная похвала Чарльза может свидетельствовать о том, что он стремится наладить отношения с сыном, которые испортились после переезда Гарри в США. В свою очередь, это может являться способом, при помощи которого Чарльз пытается помешать выходу книги Гарри. «По-моему, когда протягиваешь руку дружбы, резонно рассчитывать на ответный жест, — считает эксперт. — Я бы предположил, что должна быть рассмотрена та или иная задержка публикации автобиографии».

О публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Книга будет опубликована в 2022 году, причем Гарри уже получил за это крупный аванс. Фитцуильямс утверждает, что перспектива новых разоблачений повергла Букингемский дворец в ужас.

Фитцуильямс упоминался в расследовании компании Bot Sentinel как один из наиболее активных ретрансляторов клеветы и теорий заговоров о принце Гарри и его супруге Меган Маркл, публикуемых в интернете. В частности, он распространял анонимный твит, в котором годовалого сына Гарри и Меган сравнивали с Шлитци — цирковым карликом с очень маленьким мозгом, который появлялся в фильме 1932 года «Уроды».

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, лишенный титула из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает старший сын Чарльза принц Уильям. Его младший сын принц Гарри в 2020 году переехал в США.