Сообщение о книге мемуаров принца Гарри напугало королевскую семью

Сообщение о том, что принц Гарри готовится опубликовать книгу мемуаров, напугало королевскую семью. Об этом сообщает Us Weekly.

Источник издания утверждает, что королевская семья «в шоке от этой книги». Особенно, по словам инсайдера, обеспокоены принцы Чарльз и Уильям, которые ранее получили порцию критики от герцога Сассекского. «Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать», — отмечает источник.

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Ранее принц Гарри заявил, что пишет книгу «не как принц, которым родился, а как человек, которым стал». Источник уточнил, что герцог Сассекский находится в хороших отношениях с королевой Елизаветой II, однако напряжение в общении с отцом и братом сохраняется. Инсайдер добавил, что принц Уильям не может понять, почему Гарри продолжает нападки на семью вместо того, чтобы обсудить все проблемы в частном порядке.

Дата выхода мемуаров предварительно запланирована на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри заплатили за мемуары не менее 20 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей). Page Six утверждает, что внук Елизаветы II тайно работал над книгой воспоминаний в течении года.

В документальном сериале «Моя невидимая сторона» Гарри рассказал ведущей Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.