Принц Гарри написал мемуары о жизни в королевской семье

Принц Гарри собирается выпустить мемуары о жизни в королевской семье. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказали источники издания, младший внук королевы Великобритании Елизаветы II около года тайно работал над книгой вместе с журналистом Дж.Р. Мерингером (J.R. Moehringer). Изначально предполагалось, что рукопись будет передана в издательство Penguin Random House в августе, однако позднее срок передвинули на октябрь этого года.

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«В интимных и честных мемуарах, написанных одной из самых интересных и влиятельных мировых фигур нашего времени, принц Гарри впервые расскажет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться», — говорится в анонсе книги. Мемуары будут охватывать жизнь внука Елизаветы II с детства до наших дней, включая военную службу в Афганистане и опыт отцовства. Эксперты не исключают, что с помощью книги принц Гарри сможет рассказать историю «Мегзита».

Дата выхода мемуаров предварительно запланирована на конец 2022 года. Кроме бумажной версии, будет выпущена аудиокнига. Сумма сделки не оглашается, но, как утверждает издатель, выручка пойдет на благотворительность.

Ранее в документальном сериале «Моя невидимая сторона» Гарри рассказал Опре Уинфри, что после гибели матери не дождался помощи от родственников. По его словам, они считали, что ему следует самому справляться и со своими переживаниями, и с давлением прессы. Принц признался, что злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.