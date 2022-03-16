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Журналист рассказал об отсутствии компромата на королеву в мемуарах принца Гарри

Журналист Омид Скоби заявил, что в книге принца Гарри не будет сплетен о королеве

Фото: Matt Dunham / АР

Один из авторов книги «Обретая свободу» о браке принца Гарри и Меган Маркл, журналист Омид Скоби, рассказал, что в мемуарах Гарри не будет оскорбительных сплетен о британской королеве Елизавете II. Об этом пишет издание Good to Know.

По мнению Скоби, пресса напрасно надеется, что принц воспользуется книгой для сведения счетов с королевской семьей. «Гарри изо всех сил старается, чтобы там не было совершенно ничего, что может показаться негативом в отношении королевы или ее правления», — заявил Скоби в подкасте Royally Obsessed. Он утверждает, что Гарри хочет показать жизнь бабушки и отношения с ней в самом положительном свете, и отсутствие компромата в мемуарах практически гарантировано.

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О публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Источник Us Weekly утверждал, что королевская семья «в шоке от этой книги». Особенно, по словам инсайдера, обеспокоены принцы Чарльз и Уильям. «Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать», — заметил он. Некоторые наблюдатели расценили колонку принца Чарльза, опубликованную в американском журнале Newsweek в январе, как попытку помириться с Гарри и тем самым предотвратить публикацию компромата.

По некоторым сведениям, аванс, полученный принцем от издательства, составил не менее 20 миллионов долларов. Издание New York Post выяснило, что Гарри тайно работал над воспоминаниями в течение года.

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Олег Парамонов
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