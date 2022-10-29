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02:56, 29 октября 2022Из жизни

Принц Гарри отказался посетить королевскую семью на Рождество

Mirror: принц Гарри не посетит королевскую семью на Рождество из-за плохих отношений
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Pool / Reuters

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не собираются посещать королевскую семью на Рождество из-за плохих отношений. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники.

«Они [источники] сказали, что отношения “почти на самом низком уровне” и герцог Сассекский откажется от приглашения короля Карла», — пишет издание.

Отмечается, что подробности о содержании мемуаров принца, которые будут опубликованы в январе 2023 года, «застали врасплох» королевскую семью. «Эта книга может положить конец любым отношениям, которые Гарри хочет поддерживать со своей семьей», — сказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III присвоил воинский титул генерал-капитана Королевской морской пехоты, который Елизавета II отняла у принца Гарри несколько лет назад. Герцог Сассекский был назначен королевой генерал-капитаном в декабре 2017 года, сменив на этом посту своего деда, принца Филиппа.

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Марина Совина
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