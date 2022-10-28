Король Карл III присвоил отнятый Елизаветой II у принца Гарри его любимый титул

Карл III присвоил отнятый у принца Гарри титул генерал-капитана Королевской морской пехоты

Король Великобритании Карл III присвоил воинский титул генерал-капитана Королевской морской пехоты, который Елизавета II отняла у принца Гарри несколько лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцог Сассекский был назначен королевой генерал-капитаном в декабре 2017 года, сменив на этом посту своего деда, принца Филиппа. В 2021 году Елизавета II лишила внука его любимого титула, после того как он и его жена Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Такое решение супруги приняли, чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью.

По данным источников, принц Гарри был опечален этим решением бабушки, поскольку с особым трепетом относился к своим воинским титулам. Было неизвестно, кому из членов королевской семьи достанется должность, однако ее прочили принцессе Анне, единственной дочери Елизаветы II.

В личном послании Королевской морской пехоте, отмечающей 28 октября свой 358-й день рождения, король сказал, что он очень рад принять на себя роль генерал-капитана. «Королевская морская пехота имеет выдающуюся и беспримерную историю, как на суше, так и на море. Я черпаю огромное вдохновение в вашем мужестве, решимости, самодисциплине и удивительной способности выстоять в самых экстремальных условиях», — заявил монарх.

Ранее сообщалось, что титул супруги короля Великобритании Карла III Камиллы может быть изменен к церемонии коронации. К моменту официальной коронации нового монарха, его супруга, скорее всего, будет именоваться королева Камилла, а не королева-консорт.

