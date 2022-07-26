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Принц Гарри написал скандальную книгу с разоблачением королевской семьи

Daily Mail: скандальные мемуары принца Гарри выйдут к Рождеству

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Принц Гарри закончил работу над книгой мемуаров, которую называют скандальной из-за ожидающегося разоблачения королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Мемуары герцога Сассекского, как заявил источник в издательстве Penguin Random House, «были закончены и прошли все юридические процедуры». Журналист и литератор Джон Мерингер, в соавторстве с которым написаны воспоминания, завершил работу над текстом в июле. О содержании книги пока ничего неизвестно, однако считается, что только бабушка принца, Елизавета II, будет представлена там исключительно в положительном свете.

Воспоминания принца якобы выйдут в конце 2022 года — ко Дню Благодарения и Рождеству. Их собираются издать в это время, чтобы книгу покупали в качестве подарка к праздникам.

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О готовящейся публикации автобиографической книги принца Гарри стало известно в июле 2021 года. Вокруг ее возможного содержания появилось множество слухов и спекуляций. Одна из самых распространенных касалась того, что значительная часть книги будет посвящена рассказу о матери принца, принцессе Диане, и ее отношениям с принцем Чарльзом.

Источник Us Weekly утверждал, что королевская семья в шоке от этой книги. Особенно, по словам инсайдера, обеспокоены принцы Чарльз и Уильям. «Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать», — заметил он. Некоторые наблюдатели расценили колонку принца Чарльза, опубликованную в американском журнале Newsweek в январе, как попытку помириться с Гарри и тем самым предотвратить публикацию компромата.

Ранее сообщалось, что мемуары герцога Сассексого станут ударом по супруге принца Чарльза. Бывший главный редактор журнала Vanity Fair Тина Браун заявила, что принц Гарри так и не простил отцу свадьбу с Камиллой Паркер-Боулз.

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Никита Савин
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