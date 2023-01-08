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09:11, 8 января 2023Из жизни

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III

Daily Mail: у принца Гарри не будет официальной роли в церемонии коронации Карла III

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Герцога Сассекского, принца Гарри исключили из сценария коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, у младшего сына британского монарха не будет какой-либо официальной роли в церемонии. «Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — приводит газета слова королевского редактора. Коронация Карла III, короля Великобритании, намечена на 6 мая 2023 года.

Также издание отмечает, что принц Уильям «пылает гневом», но в то же время очень расстроен откровениями младшего брата, который рассказал подробности ссоры в своей книге. Друзья наследника престола отметили, что принц Уильям не собирается мстить, а будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний». Судя по публикуемым в СМИ открывках, в мемуарах содержится огромное количество откровений о королевской семье. В то же время принц Гарри настаивает, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом и братом. Герцог Сассекский также подчеркнул, что желает «вернуть» отца и брата.

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Марина Совина
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