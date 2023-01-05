Появились подробности драки принца Гарри со старшим братом Уильямом

Guardian: принц Гарри в своей книге назвал драку с братом Уильямом «физическим нападением»

Герцог Сассекский принц Гарри в своих мемуарах поделился подробностями драки со старшим братом Уильямом. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на произведение.

В книге утверждается, что инцидент произошел в 2019 году в Лондоне. Конфликт возник из-за американки Меган Маркл — супруги младшего сына короля Великобритании Карла III. По словам Гарри, Уильям пришел обсудить «катастрофу» в их отношениях, заявляя, что хочет помочь брату. При этом наследник британского престола назвал Маркл «трудной», «грубой» и «раздражительной», тем самым повторяя лейтмотив прессы.

Словесная перепалка закончилась «физическим нападением», утверждается в книге. «Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол», — заявляет герцог Сассекский. В результате принц Гарри упал на собачью миску, которая треснула у него под спиной. «Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом поднялся на ноги и велел ему убираться», — поделился младший сын британского монарха.

Ранее принц Гарри рассказал, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний».