Принц Гарри рассказал о нехватке семейного тепла в отношениях с отцом и братом

Принц Гарри заявил в интервью о желании «вернуть» отца Карла III и брата Уильяма

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, что ему не хватает семейного тепла в отношениях с отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом. Об этом он заявил в интервью, выдержки из которого опубликовало ITV.

По словам Гарри, он хотел бы «иметь семью, а не институцию». Герцог Сассекский также подчеркнул, что желает «вернуть» отца и брата. Помимо того, герой интервью выразил уверенность в том, что королевская семья продемонстрировала «абсолютное отсутствие» желания помириться с ним и его супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Отмечается, что полное интервью с Гарри выйдет на ITV1 в воскресенье, 8 января. Спустя несколько дней также будут опубликованы его мемуары.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл рассказали о скандале, разразившемся в СМИ после рождения их первенца, сына Арчи. По словам супругов, из-за того, что фото младенца было опубликовано не сразу, в медиасфере на пару обрушилась критика.

Принц Гарри и Меган Маркл с 1 апреля 2020 года перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество».