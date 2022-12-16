Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:24, 19 декабря 2022Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о скандале после рождения первенца

Принц Гарри и Меган Маркл прослыли эгоистами в СМИ после рождения сына

Фото: Chris Jackson / Getty Image

Герцог Сассекский принц Гарри и Герцогиня Сассекская Меган Маркл и рассказали о скандале, разразившемся в СМИ после рождения их первенца, сына Арчи. Произошедшим супруги поделились в документальном сериале «Гарри и Меган» видеосервиса Netflix, премьера которого состоялась 15 декабря.

Меган Маркл, беременная первенцем, сыном Арчи, планировала нарушить королевскую традицию и рожать в американском городе Портленд у своего врача, а не в британской больнице, на ступенях которой обычно делают снимок с новорожденным. Это негативно восприняли во дворце. Предложение супруги принца Гарри сделать фотографию у выбранной ею больницы было отклонено: у британской королевской семьи не было власти перекрыть там улицу для съемки. Тогда Маркл предложила провести фотосессию с новорожденным в замке, на что получила согласие от королевской семьи.

В итоге вопреки обычаю ребенка показали не сразу, а спустя два дня — за это время герцоги Сассекские успели прослыть эгоистами в СМИ. «Количество ненависти, которая на нас вылилась, в особенности на жену, что мы не хотим подавать им нашего ребенка на блюдечке с голубой каемочкой, было удивительным», — утверждает принц Гарри.

Материалы по теме:
Вышел скандальный сериал с принцем Гарри и Меган Маркл. За какие откровения они получили 100 миллионов долларов?
Вышел скандальный сериал с принцем Гарри и Меган Маркл.За какие откровения они получили 100 миллионов долларов?
9 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Особенно сильно тогда его ранил пост в Twitter: фотография, на которой изображена пара с маленьким шимпанзе в костюме. Подпись к снимку гласила: «Королевская семья выписывается из больницы». «То, как медиа освещали историю с рождением Арчи, было лучшим доказательством, что ребенку нужна защита. Лучше и нельзя было придумать», — утверждает британская журналистка Афуа Хирш.

Дория Рэгланд, мать Меган Маркл, также отметила неподобающее отношение к ребенку и молодым родителям. «Отношение к ребенку было таким: это не твой ребенок, этот ребенок принадлежит королевской семье. Но Меган смогла сказать: нет, это мой малыш», — описала она происходящие в те дни события.

Ранее принц Гарри заявил, что главной причиной его переезда в Соединенные Штаты стал изменившийся взгляд на жизнь. «Я приехал сюда, потому что изменился. Изменился до той точки, когда перерос свое окружение, среду, в которой находился. Переехать сюда было самым очевидным решением», — назвал он мотивы, побудившие его покинуть Великобританию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
Известный российский телеведущий рассказал о полученной на съемках травме
Путин назвал результативными российско-белорусские переговоры
Лукашенко подвел итоги переговоров с Путиным
Лавров назвал главную причину проведения СВО
Россиянин до смерти забил подругу табуретом и обухом топора из-за оскорблений
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о скандале после рождения первенца
Доля сделок с привлечением ипотеки в новостройках Москвы стала рекордной
Лавров рассказал о переходе к многополярному миру
Песков ответил на заявление генерала ВСУ о совместной операции Москвы и Минска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.