Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о скандале после рождения первенца

Принц Гарри и Меган Маркл прослыли эгоистами в СМИ после рождения сына

Герцог Сассекский принц Гарри и Герцогиня Сассекская Меган Маркл и рассказали о скандале, разразившемся в СМИ после рождения их первенца, сына Арчи. Произошедшим супруги поделились в документальном сериале «Гарри и Меган» видеосервиса Netflix, премьера которого состоялась 15 декабря.

Меган Маркл, беременная первенцем, сыном Арчи, планировала нарушить королевскую традицию и рожать в американском городе Портленд у своего врача, а не в британской больнице, на ступенях которой обычно делают снимок с новорожденным. Это негативно восприняли во дворце. Предложение супруги принца Гарри сделать фотографию у выбранной ею больницы было отклонено: у британской королевской семьи не было власти перекрыть там улицу для съемки. Тогда Маркл предложила провести фотосессию с новорожденным в замке, на что получила согласие от королевской семьи.

В итоге вопреки обычаю ребенка показали не сразу, а спустя два дня — за это время герцоги Сассекские успели прослыть эгоистами в СМИ. «Количество ненависти, которая на нас вылилась, в особенности на жену, что мы не хотим подавать им нашего ребенка на блюдечке с голубой каемочкой, было удивительным», — утверждает принц Гарри.

Особенно сильно тогда его ранил пост в Twitter: фотография, на которой изображена пара с маленьким шимпанзе в костюме. Подпись к снимку гласила: «Королевская семья выписывается из больницы». «То, как медиа освещали историю с рождением Арчи, было лучшим доказательством, что ребенку нужна защита. Лучше и нельзя было придумать», — утверждает британская журналистка Афуа Хирш.

Дория Рэгланд, мать Меган Маркл, также отметила неподобающее отношение к ребенку и молодым родителям. «Отношение к ребенку было таким: это не твой ребенок, этот ребенок принадлежит королевской семье. Но Меган смогла сказать: нет, это мой малыш», — описала она происходящие в те дни события.

Ранее принц Гарри заявил, что главной причиной его переезда в Соединенные Штаты стал изменившийся взгляд на жизнь. «Я приехал сюда, потому что изменился. Изменился до той точки, когда перерос свое окружение, среду, в которой находился. Переехать сюда было самым очевидным решением», — назвал он мотивы, побудившие его покинуть Великобританию.