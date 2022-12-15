Принц Гарри назвал главную причину переезда в США

Принц Гарри: я приехал в США, потому что перерос свое окружение, среду в которой находился

Во второй части документального сериала «Гарри и Меган» Герцог Сассекский принц Гарри раскрыл обстоятельства, которые побудили его переехать в США. Последние три эпизода фильма вышли на видеосервисе Netflix 15 декабря.

Принц Гарри заявил, что главной причиной его переезда в Соединенные Штаты стало изменение взглядов на жизнь. «Я приехал сюда, потому что изменился. Изменился до той точки, когда перерос свое окружение, среду, в которой находился. Переехать сюда было самым очевидным», — назвал герцог Сассекский мотивы, побудившие его покинуть Великобританию.

Он также высказал предположение, что, если бы его мать принцесса Уэльская Диана была жива, она бы тоже перебралась в США после развода с принцем Чарльзом.

Игнасио Фигерас, игрок в поло и друг принца Гарри, добавил, что тот всегда стремился к простой жизни. «Знаете, муж с женой, двое детей и две собаки. Думать, что будет на ужин, чем заняться завтра. Для него ведь раньше это не было чем-то привычным», — сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество».

Ранее супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что после свадьбы старшие члены королевской семьи отказались защищать ее от нападок британской прессы. Она описала отношение к себе фразой: «Меня просто бросили на съедение волкам».