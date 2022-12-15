Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 15 декабря 2022Из жизни

Меган Маркл описала отношение королевской семьи фразой «бросили волкам»

Меган Маркл описала отношение королевской семьи к ней фразой «бросили на съедение волкам»

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что после свадьбы старшие члены королевской семьи отказались защищать ее от нападок британской прессы. Об этом она рассказала во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix, передает CNN.

По словам Меган Маркл, она с большим доверием относилась к родным принца Гарри и надеялась, что их сын Арчи будет жить в большой любящей семье, чего сама она была лишена в детстве. «Я из сил выбивалась, чтобы они гордились мной, чтобы стать настоящим членом семьи», — сказала герцогиня Сассекская.

Однако, по словам супруги принца Гарри, это никак не сказалось на действиях британских СМИ, а королевская семья отказалась защищать ее от потоков негатива. Она описала отношение к себе фразой: «Меня просто бросили на съедение волкам».

Материалы по теме:
Вышел скандальный сериал с принцем Гарри и Меган Маркл. За какие откровения они получили 100 миллионов долларов?
Вышел скандальный сериал с принцем Гарри и Меган Маркл.За какие откровения они получили 100 миллионов долларов?
9 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы.

Ранее принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца, из-за которой сорвалась его встреча с королевой. По словам герцога Сассекского, окружение королевы специально загрузило Елизавету II делами, чтобы та не смогла лично пообщаться с ним и Меган перед их объявлением о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Генштаб Украины высказался о новогоднем перемирии
Азербайджанская экоактивистка «выпустила» в небо мертвого голубя
Бывшего тренера «Спартака» захотели видеть во главе сборной Португалии
Доктор Мясников раскритиковал массовое тестирование на грипп
Банк Англии принял радикальные меры для борьбы с инфляцией
Суд снова продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой
Нолан назвал самый сложный проект в своей карьере
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Невзорова
Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции
Разгадана древняя грамматическая загадка трактовки санскрита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.