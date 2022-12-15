Меган Маркл описала отношение королевской семьи фразой «бросили волкам»

Меган Маркл описала отношение королевской семьи к ней фразой «бросили на съедение волкам»

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что после свадьбы старшие члены королевской семьи отказались защищать ее от нападок британской прессы. Об этом она рассказала во второй части документального сериала «Гарри и Меган», премьера которого состоялась 15 декабря на Netflix, передает CNN.

По словам Меган Маркл, она с большим доверием относилась к родным принца Гарри и надеялась, что их сын Арчи будет жить в большой любящей семье, чего сама она была лишена в детстве. «Я из сил выбивалась, чтобы они гордились мной, чтобы стать настоящим членом семьи», — сказала герцогиня Сассекская.

Однако, по словам супруги принца Гарри, это никак не сказалось на действиях британских СМИ, а королевская семья отказалась защищать ее от потоков негатива. Она описала отношение к себе фразой: «Меня просто бросили на съедение волкам».

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы.

Ранее принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца, из-за которой сорвалась его встреча с королевой. По словам герцога Сассекского, окружение королевы специально загрузило Елизавету II делами, чтобы та не смогла лично пообщаться с ним и Меган перед их объявлением о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи.

