Принц Гарри рассказал о лжи Букингемского дворца

Принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца ему и Елизавете II

Во второй части документального сериала «Гарри и Меган» герцог Сассекский принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца, из-за которой сорвалась его встреча с королевой. Премьера заключительной части фильма состоялась на Netflix 15 декабря.

Внук Елизаветы II заявил, что за два дня до объявления о сложении с себя полномочий старшего члена королевской семьи, 6 января 2020 года, он говорил по телефону с королевой и они договорились встретиться. «Она сказала: "Почему бы тебе не приехать? Вы с Меган можете остаться у меня на ночь"», — рассказывает принц Гарри.

Однако, когда герцог и герцогиня Сассекские садились в самолет в Ванкувере, чтобы вылететь в Лондон, им пришло срочное сообщение от представителей Букингемского дворца: «Вам нельзя встречаться с Ее Величеством. Убедитесь, что ваш директор знает, что также не сможет встретиться с ней. Ее планы расписаны на всю неделю».

После приезда в Великобританию принц Гарри позвонил Елизавете II, и та сказала, что «не знала, что занята» и что ей об этом сказали в последний момент.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы.

Ранее Меган Маркл рассказала, что впервые почувствовала себя «черной женщиной» в Великобритании. По словам актрисы, она впервые подверглась дискриминации, когда об ее романе с принцем Гарри узнали британские таблоиды.

