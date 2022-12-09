Меган Маркл впервые почувствовала себя «черной женщиной» в Великобритании

Меган Маркл заявила, что в Великобритании впервые столкнулась с расизмом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, заявила, что в первый раз столкнулась с расизмом лишь в Великобритании. Об этом рассказывается во второй серии документального сериала «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

В эпизоде Маркл рассказывает, что произошла из смешанной семьи: ее отец белый, а мать — чернокожая. Когда она была совсем маленькой, ее мать Дорию Рэгланд часто принимали за ее няню из-за разницы в цвете их кожи. Будущая супруга принца Гарри упомянула, что после развода родителей росла в черном квартале, где тоже чувствовала себя своей.

Она утверждает, что в США впервые столкнулась с расизмом в подростковом возрасте: какая-то женщина крикнула вслед ее матери расистское оскорбление. Маркл призналась, что та очень сильно расстроилась, всю дорогу домой они молчали и никогда об этом не говорили.

Сама актриса впервые подверглась дискриминации, когда об ее романе с принцем Гарри узнали британские таблоиды. Она призналась, что поначалу не понимала, почему кого-то может волновать цвет ее кожи, а когда мать предупреждала ее об этом, лишь отмахивалась.

Когда ты относишься к меньшинству, но к тебе изначально не относятся как к представителю меньшинства, это совсем другое. Сейчас все знают, какой я расы, потому что это раздули, когда я переехала в Великобританию. До этого никто не относился ко мне как к «черной женщине» Меган Маркл

По словам принца Гарри, он тоже понимал, что таблоиды ополчились на Маркл в основном из-за цвета кожи. Он утверждает, что не раз просил королевскую семью защитить ее, но ему отвечали отказом.

Некоторые члены королевской семьи говорили мне примерно так: «Но моя жена прошла через это, почему к твоей подружке должны относиться иначе? Почему к тебе должно быть особое отношение? Почему ее надо защищать?» Я ответил: «Разница в том, что здесь речь о расизме» принц Гарри

В итоге принцу Гарри удалось добиться своего, и 8 ноября 2016 года Кенсингтонский дворец выпустил заявление, в котором потребовал у британских таблоидов немедленно прекратить расистские нападки на Маркл.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов.

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.