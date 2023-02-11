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03:36, 11 февраля 2023Из жизни

Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III

Express: принц Гарри и Меган Маркл включены в список гостей на коронацию Карла III
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Pool / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл включены в список гостей на коронацию Карла III, сообщает Express со ссылкой на источник в Вестминстере.

Отмечается, что сейчас правительство разрабатывает подробный план, чтобы присутствие герцога и герцогини Сассекских не омрачило коронацию после обвинений принца Гарри в адрес королевской семьи в его автобиографии.

«Они внесены в список, и планирование идет полным ходом, чтобы убедиться, что мероприятие пройдет как можно более гладко — без каких-либо драм», — сказал собеседник издания.

В частности, чиновники хотят, чтобы принцы Гарри и Уильям не появлялись вместе на публике. Ожидается, что гостей рассадят в Вестминстерском аббатстве таким образом, чтобы братья не были запечатлены вместе на фотографиях.

В январе 2023 года вышли скандальные мемуары принца Гарри Spare («Запасной») — 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги Гарри дал несколько интервью, в которых поделился подробностями отношений внутри королевской семьи и рассказал, что отец часто позволяет себе уничижительные комментарии в его адрес.

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Марина Совина
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