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17:33, 7 июня 2023Из жизни

Принц Гарри отказался от своих обвинений из скандальных мемуаров

Одно из обвинений принца Гарри в скандальных мемуарах было основано на предположении

Фото: Hannah McKay / Reuters

Принц Гарри признался, что одно из обвинений в его мемуарах «Запасной» было основано на предположении. Об этом сообщает Daily Star.

В ходе судебного заседания против Mirror Group Newspapers (MGN) 6 июня, на котором герцог Сассекский впервые дал свидетельские показания, он признался, что одно из обвинений в его скандальных мемуарах «Запасной» не было подкреплено доказательствами. Он отказался от своих слов в отношении друга из Итонского колледжа, которого подозревал в передаче информации журналистам таблоидов. Речь шла об инциденте, когда одноклассники в качестве шутки побрили принца налысо. Заявление было сделано принцем Гарри всего через пять месяцев после публикации книги.

Тем не менее, принц Гарри отметил, что публикации MGN сильно повлияли на его жизнь, особенно в подростковом возрасте. Он заявил, что «ощущал постоянную паранойю», думая, кому может, а кому не может доверять.

Меня тошнит от того, что журналисты ответчика пытались втянуть во все это моих друзей, назвать их по именам и пристыдить. Я постоянно нервничал не только потому, что не знал, с кем могу быть откровенен, но и из-за того, что любой близкий человек мог стать целью ответчика

принц Гарри
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Согласно иску младшего сына Карла III, в период с 1996 по 2010 год в Daily Mirror вышло более 140 материалов о нем, информация для которых была собрана при помощи незаконных методов. Он уверен, что публикации о его личной жизни спровоцировали у него депрессию и паранойю. Принц Гарри участвует в процессе против MGN, где истцами выступили около сотни публичных личностей.

Герцог Сассекский стал первым представителем британской королевской семьи за 130 лет, который выступил в суде. До него в качестве свидетеля в 1870 и 1890 годах выступал будущий король Эдуард VII.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, возможно, подпишут контракт на съемки полнометражного игрового фильма о своей жизни во дворце. Идея нового фильма родилась после того, как Netflix анонсировал выход картины о нашумевшем интервью принца Эндрю журналистке «Би-би-си» Эмили Мэйтлис.

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    Антонина Черташ
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