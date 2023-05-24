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17:10, 24 мая 2023Из жизни

Принц Гарри начал переговоры о съемках фильма о своей жизни во дворце

Netflix снимет игровой фильм о жизни принца Гарри и Меган Маркл во дворце
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, возможно, подпишут контракт на съемки полнометражного игрового фильма о своей жизни во дворце. Об этом сообщает Daily Mirror.

Согласно инсайдерской информации, пара уже начала переговоры с Netflix. Ожидается, что в картине покажут их жизнь с остальными членами королевской семьи на территории Виндзорского дворца и других монархических резиденций. Пока неизвестно, каких актеров снимут в главных ролях.

Идея нового фильма родилась после того, как Netflix анонсировал выход картины о нашумевшем интервью принца Эндрю журналистке BBC Эмили Мэйтлис. Принца Эндрю в нем сыграл Руфус Сьюэл, а Мэйтлис — Джилиан Андерсон. Фильм выйдет на экраны не позднее 2024 года.

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Предположительно принц Гарри и Меган Маркл сначала хотят увидеть, как публика примет картину об Эндрю, и лишь потом решат, готовы ли они дать свое согласие на съемки.

По утверждению источника журнала Closer, пара считает, что «в их истории еще много деталей, которые не попали в документальный фильм и мемуары принца Гарри». Он добавил, что принц Гарри и Меган Маркл остались очень довольны гонораром за съемки документального фильма и «с нетерпением ждут» нового этапа сотрудничества с крупнейшим стриминговым сервисом. Netflix же при этом заинтересован в новых пикантных подробностях из жизни британской королевской семьи.

Сами герцог и герцогиня Сассекские пока не комментировали информацию о возможных съемках фильма с их участием.

Ранее сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл несколько часов преследовали папарацци в Нью-Йорке. Согласно заявлению пары, погоня едва не привела к фатальной автомобильной аварии.

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Антонина Черташ
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