Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за агрессивных папарацци

Шесть автомобилей с затемненными окнами два часа преследовали машину принца Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что едва не попали в аварию, пытаясь скрыться от агрессивных папарацци. Об этом сообщает Mirror.

Заявление было сделано 17 мая 2023 года и описывало инцидент, произошедший предыдущим вечером в Нью-Йорке после того, как принц Гарри, его супруга Меган Маркл и мать Меган, Дория Рагланд посетили гала в честь 50-летию фонда для женщин Ms Foundation for Women. Это было первое совместное появление пары на публике после коронации Карла III.

Как только автомобиль тронулся, началась погоня. Кортеж принца Гарри и Меган преследовала группа из шести машин с затемненными окнами. Водители вели себя агрессивно и пренебрегали правилами дорожного движения, создавая угрозу для других водителей и пешеходов. Погоня длилась два часа и стала причиной многочисленных нарушений и опасных ситуаций на дороге.

Принц Гарри и Меган Маркл в своем обращении подчеркнули, что, хотя интерес общественности к публичным фигурам понятен, он не должен ставить под угрозу безопасность других людей.

Распространение подобных изображений с учетом того, каким способом они получены, может сделать приемлемой порочную практику, которая опасна для всех участников Официальное заявление принца Гарри и Меган Маркл

Нарушения, совершенные неизвестными папарацци, включали движение на красный свет, езду по тротуару, незаконное блокирование транспортного средства, управление транспортным средством и одновременное использование смартфона и фотокамеры. Преследователей не остановило даже вмешательство офицеров полиции, которые пытались им помешать. Снятые ими кадры будут приложены к заявлению в полицию.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл уличили в оскорблении короля Карла III. Эксперт по королевской семье счел, что она крайне неудачно выбрала время, чтобы принять премию Women of Vision Awards, ведь всего за десять дней до этого она пропустила коронацию.