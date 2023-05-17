Меган Маркл уличили в оскорблении Карла III

Fox News: эксперт по королевской семье назвал награждение Меган Маркл пощечиной Карлу III

Эксперт по королевской семье уличил супругу принца Гарри в оскорблении британского короля. Поводом для этого стало награждение Меган Маркл премией Women of Vision Awards, сообщает Fox News.

Автор книги о Карле III Кристофер Андерсен счел, что Меган Маркл крайне неудачно выбрала время, чтобы принять такую премию. Всего за 10 дней до этого она пропустила коронацию — это, по его словам, «самый важный день в жизни Карла и уникальное событие в мировой истории». «Какая пощечина человеку, который вел ее к алтарю, когда отца не было рядом. И стране, которая "удочерила" ее, к добру или к худу», — заявил Андерсен.

Кроме того, Андерсен заявил, что, если бы Меган Маркл была по-настоящему чутким и заботливым человеком, она бы в первую очередь попыталась наладить отношения между принцем Гарри, его старшим братом принцем Уильямом и Карлом III.

Эксперт также уверен, что герцогиня Сассекская пытается использовать свое нынешнее положение для обретения политического веса в США. «Я уже говорил, что Меган хочет стать новой Опрой — титаном мультимедиа с реальным политическим влиянием. Она не пойдет в президенты, потому что слишком тонкокожая для этого. Но она хочет оказать влияние на грядущие выборы», — заявил он.

Коронация Карла III состоялась 6 мая. Принц Гарри прилетел на церемонию из США без Меган Маркл, которая осталась с дочерью Лилибет и сыном Арчи в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что родственники Меган Маркл рассказали о причинах разрыва отношений между ними. Они уверены, что супруга принца Гарри сочла их недостаточно презентабельными для знакомства с английской королевской семьей.