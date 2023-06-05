Принц Гарри нарушит 130-летнюю королевскую традицию

Reuters: принц Гарри станет первым нарушившим традицию членом королевской семьи за 130 лет

Герцог Сассекский принц Гарри станет первым членом британской королевской семьи, который впервые за 130 лет нарушит традицию и выступит в суде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Принц Гарри даст показания в рамках процесса против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN), в который, в частности, входят издания Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People. По словам герцога Сассекского, журналисты MGN прослушивали его и занимались другими видами незаконного сбора информации.

Согласно иску младшего сына Карла III, в период с 1996 по 2010 год в Daily Mirror вышло более 140 материалов о нем, информация для которых была собрана при помощи незаконных методов. Он также считает, что публикации о его личной жизни спровоцировали у него депрессию и паранойю. Принц Гарри уже присутствовал на одном из судебных заседаний процесса, в котором в качестве истцов участвуют около сотни публичных личностей, однако не давал показаний в качестве свидетеля.

Герцог Сассекский станет первым представителем британской королевской семьи за 130 лет, который выступит в суде. До него в качестве свидетеля в 1870 и 1890 годах выступал будущий король Эдуард VII. В первом случае слушалось дело о разводе, а во втором — о результатах некой карточной игры. После этих эпизодов Виндзоры избегали участия в судебных тяжбах, потому что отсутствие контроля над ситуацией чревато для них репутационными рисками.

Так, несмотря на многочисленные обвинения в изнасиловании в свой адрес и требования дать показания под присягой, принц Эндрю, младший брат короля Карла III, так и не выступил в суде. После нескольких лет судебных тяжб он выплатил компенсацию обвинившей его в изнасиловании Вирджинии Джуффре. Сумма компенсации могла достигать 12 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, возможно, подпишут контракт на съемки полнометражного игрового фильма о своей жизни во дворце. Идея нового фильма родилась после того, как Netflix анонсировал выход картины о нашумевшем интервью принца Эндрю журналистке «Би-би-си» Эмили Мэйтлис.