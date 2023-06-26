Знаменитости и модные бренды расхотели работать с принцем Гарри и Меган Маркл

Бренд Dior и певица Тейлор Свифт не стали работать с Меган Маркл из-за токсичной репутации

Известные модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, расхотели работать с герцогом и герцогиней Сассекскими — принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом сообщает Sky News Australia.

Причиной этому, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары. «Dior сказал, что не работает с Меган. Стилист из Лос-Анджелеса сказал: "Никогда в жизни я не свяжу имя Меган с моими по-настоящему элитными клиентами"», — заявила Скофилд.

При этом Sky News Australia напоминает, что ранее герцогиня Сассекская была настоящей иконой стиля. В частности, она спасла от банкротства австралийский бренд Oroton, появившись на помолвке с принцем Гарри в 2018 году с сумочкой этой фирмы — продажи сразу же выросли.

Однако после переезда в США герцог и герцогиня Сассекские не заключили ни одного контракта с модными брендами. Скофилд считает, что дело в неумении принца Гарри и Меган Маркл хранить секреты. «Они придут к Опре и разорвут вас на части, если им что-то не понравится. Бренды дистанцируются, потому что не хотят быть замешаны в этом», — сказала журналистка.

Кроме того, она заявила, что певица Тейлор Свифт якобы не только отказалась дать интервью Меган Маркл для ее подкаста «Архетипы» на стриминговой платформе Spotify, но даже не удостоила жену принца Гарри личным ответом. «Меган написала ей записку с просьбой от руки, а Тейлор отказала через своих представителей», — раскрыла подробности случившегося Скофилд.

Sky News Australia пишет, что это произошло из-за того, что Меган Маркл не смогла привлечь к своему шоу достаточное количество звезд первой величины.

Единственный сезон подкаста «Архетипы» выходил на Spotify с августа по ноябрь 2022-го года. Он был посвящен стереотипам, которые общество навязывает женщинам. Новость о приостановке контракта на 20 миллионов долларов между сервисом и звукозаписывающей студией принца Гарри и Меган Маркл Archewell Audio появилась 15 июня. Инсайдеры считают, что главная причина разрыва контракта состоит в том, что пара не смогла записать оговоренное количество эпизодов в срок.

На следующий день директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify Дэн Симмонс обматерил герцога и герцогиню Сассекских и назвал их жуликами. «******* мошенники! Подкаст вот с таким названием мы должны были выпустить с их участием», — заявил он.

Ранее супругу принца Гарри обвинили в обмане поклонников на Spotify. Источники издания Podnews утверждают, что во время записи 12-серийного подкаста «Архетипы» для стримингового сервиса Spotify Меган Маркл на самом деле не беседовала с гостями.