Бизнес-партнер обматерил принца Гарри и Меган Маркл и назвал их жуликами

Директор Spotify Дэн Симмонс обматерил Меган Маркл и принца Гарри и назвал их жуликами

Директор, занимающийся подкастами в Spotify, назвал принца Гарри и Меган Маркл жуликами. Как сообщает Daily Mail, это произошло после новости о том, что компания разрывает контракт с парой.

Новость о приостановке контракта стоимостью в 20 миллионов долларов между Spotify и звукозаписывающей студией герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, Archewell Audio появилась в СМИ в четверг 15 июня. В совместном пресс-релизе представители компаний заявили, что «приняли общее решение прекратить сотрудничество и гордятся подкастом, который создали вместе». Контракт был подписан в 2020 году, за три года принц Гарри и Меган Маркл выпустили один сезон подкаста «Архетипы» длиной в 13 серий. Инсайдеры считают, что главная причина разрыва контракта, по которой Archewell Audio не получит полной суммы гонорара, состоит в том, что пара не смогла выполнить условия по количеству записанных эпизодов в обозначенный срок.

Комментируя произошедшее в эфире собственного подкаста в пятницу, 16 июня, Дэн Симмонс, директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify, не стал подбирать выражения и довольно жестко выразился в отношении Меган Маркл и принца Гарри: он обматерил герцога и герцогиню Сассекских и назвал бывших бизнес-партнеров жуликами.

******* мошенники! Подкаст вот с таким названием мы должны были выпустить с их участием. Я как-нибудь напьюсь и расскажу историю видеовстречи с Гарри, во время которой я должен был помочь ему с идеей будущего подкаста. Это одна из лучших моих историй Дэн Симмонс директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify

Дэн Симмонс — бывший спортивный журналист, он запустил сеть вебсайтов и подкастов о поп-культуре и спорте The Ringer, которую продал Spotify в 2020 году за 200 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей). После этого он присоединился к команде Spotify в качестве одного из директоров по развитию подкастов.

Симмонс уже не впервые критикует Меган Маркл и принца Гарри. В 2022 году он заявлял, что ему стыдно ассоциироваться с компанией, с которой сотрудничают герцог и герцогиня Сассекские: «Выстрелите этого парня из пушки к Солнцу. Я так устал от него. Какая от него польза? Он только ноет и продолжает раздавать интервью. Кому есть до этого дело? Кого волнует твоя жизнь? Ты даже не был любимым сыном. Ты живешь в хреновом Монтесито, продаешь документалки и подкасты, и никого не интересует твое мнение о чем бы то ни было, кроме королевской семьи, на которую ты только жалуешься».

Несмотря на завершение сотрудничества со Spotify, Меган Маркл, по слухам, продолжает работать над своим подкастом и намерена найти для него новую площадку. Подкаст «Архетипы» занимал одну из первых строчек рейтинга в первые недели после выпуска пилотной записи. В гости к Меган Маркл приходили комик Тревор Ноа, теннисистка Серена Уильямс и певица Марайя Керри.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, возможно, подпишут контракт на съемки полнометражного игрового фильма о своей жизни во дворце. Идея нового фильма родилась после того, как Netflix анонсировал выход картины о нашумевшем интервью принца Эндрю журналистке «Би-би-си» Эмили Мэйтлис.