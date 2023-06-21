Меган Маркл обвинили в обмане поклонников на Spotify

Daily Mail: Меган Маркл использовала подложные интервью для подкаста на Spotify

Супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в обмане поклонников и слушателей ее подкаста «Архетипы». Об этом сообщает Daily Mail.

Источники издания Podnews утверждают, что во время записи 12-серийного подкаста «Архетипы» для стримингового сервиса Spotify Меган Маркл использовала подложные беседы с гостями. Некоторые интервью для программы якобы брались сотрудниками Маркл, а позже под готовую запись подбирались вопросы, которые она зачитывала.

При этом инсайдеры отметили, что со звездными гостями, например, с теннисисткой Сереной Уильямс, супруга принца Гарри действительно общалась сама, однако менее значимые записи были сфабрикованы. В частности, еще в августе 2022 года одна из героинь «Архетипов», американская журналистка Элисон Ярроу, заявила, что дала интервью не Меган Маркл, а ее продюсеру Фарре Сафари.

Единственный сезон подкаста «Архетипы» выходил на Spotify с августа по ноябрь 2022-го года. Он был посвящен стереотипам, которые общество навязывает женщинам. Новость о приостановке контракта на 20 миллионов долларов между сервисом и звукозаписывающей студией принца Гарри и Меган Маркл Archewell Audio появилась 15 июня. Инсайдеры считают, что главная причина разрыва контракта состоит в том, что пара не смогла записать оговоренное количество эпизодов в срок.

На следующий день директор по подкаст-инновациям и монетизации Spotify Дэн Симмонс обматерил герцога и герцогиню Сассекских и назвал их жуликами. «******* мошенники! Подкаст вот с таким названием мы должны были выпустить с их участием», — заявил он.

Ранее британский актер, зарабатывающий на своей схожести принцем Гарри, рассказал, что выход книги «Запасной» обогатил его. Мужчина признался, что скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл позволяют ему зарабатывать огромные суммы.