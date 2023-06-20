Двойник принца Гарри стал получать по 100 тысяч рублей в день из-за скандалов

После выхода мемуаров принца Гарри его двойник стал зарабатывать тысячу фунтов в день

Актер из Великобритании, зарабатывающий на своей схожести с герцогом Сассекским, принцем Гарри, рассказал, что выход книги «Запасной» обогатил его. Об этом сообщает Metro.

39-летний Рис Уитток из графства Кент работает двойником младшего сына Карла III с 2017 года. Рис признался, что после отъезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США в 2020 году боялся за свое ремесло, так как считал, что интерес к объекту его пародий в Британии быстро сойдет на нет. «Я опасался, что моя работа закончится. Но быстро стало ясно, что они остаются на полосах газет и в народном сознании», — рассказал Уитток.

Более того, после скандалов вокруг принца и выхода его книги мемуаров «Запасной» артист стал зарабатывать еще больше. Недавно он сыграл роль принца в реконструкции судебного процесса против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN) на канале GB News. Заработок актера сегодня равен примерно одной тысячи фунтов стерлингов в день (107,8 тысячи рублей).

Уитток признался, что всегда был поклонником королевской семьи, а в 13 лет даже присутствовал на празднике выноса знамени в честь дня рождения Елизаветы II. Когда британец повзрослел, люди все чаще стали замечать его схожесть с принцем Гарри. В итоге он решил на этом заработать.

Особую известность Уитток получил в 2018-м — после того, как выиграл конкурс двойников герцога Сассекского и стал «Лучшим двойником принца Гарри в Европе». Победа принесла британцу мировую популярность. В том же году он предстал в образе герцога Сассекского на дне рождения некоего китайского миллиардера, а в 2020 году сыграл его в израильской рекламе.

Уитток признался, что мечтает встретиться с принцем. «Я считаю, что Гарри очень смелый человек, который противостоит британским таблоидам и отстаивает свои убеждения. Да и мне лично есть за что его поблагодарить», — подытожил свой рассказ артист.

Ранее сообщалось, что директор, занимающийся подкастами в Spotify, назвал принца Гарри и Меган Маркл жуликами. Это произошло после приостановки контракта стоимостью в 20 миллионов долларов между Spotify и звукозаписывающей студией герцога и герцогини Сассекских.