Британский принц ударился в обжорство и стремительно растолстел

Британский принц Эндрю растолстел до 95 килограммов из-за выселения из Роял Лодж

Принц Эндрю, младший брат британского короля Карла III, существенно растолстел. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждают источники издания, принц ударился в обжорство, когда ему грозило выселение из резиденции Роял Лодж. Карл хотел отдать ее старшему сыну — принцу Уильяму. Эндрю не хотел уезжать, от расстройства много ел и стремительно прибавлял килограммы.

По сведениям The Sun, в начале 2024 года принц пытался сбросить вес и даже сел на диету. Это продолжалось недолго: похудение портило ему настроение. В итоге сейчас он весит около 95 килограммов.

На что ему тратить время? Он ездит верхом, немного играет в гольф, но чаще всего, как говорят, сидит дома и смотрит телевизор. Мне кажется, он просто утешается едой Маргарет Холдер королевский биограф

Принца несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позднее — лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил принцу Эндрю остаться в Роял Лодж «на неопределенный срок». При этом он поставил брату одно условие: ему нужно сделать в резиденции капитальный ремонт.