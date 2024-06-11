Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:43, 11 июня 2024Из жизни

Британский принц ударился в обжорство и стремительно растолстел

Британский принц Эндрю растолстел до 95 килограммов из-за выселения из Роял Лодж

Фото: Chris Radburn / Reuters

Принц Эндрю, младший брат британского короля Карла III, существенно растолстел. Об этом сообщает The Sun.

Как утверждают источники издания, принц ударился в обжорство, когда ему грозило выселение из резиденции Роял Лодж. Карл хотел отдать ее старшему сыну — принцу Уильяму. Эндрю не хотел уезжать, от расстройства много ел и стремительно прибавлял килограммы.

По сведениям The Sun, в начале 2024 года принц пытался сбросить вес и даже сел на диету. Это продолжалось недолго: похудение портило ему настроение. В итоге сейчас он весит около 95 килограммов.

На что ему тратить время? Он ездит верхом, немного играет в гольф, но чаще всего, как говорят, сидит дома и смотрит телевизор. Мне кажется, он просто утешается едой

Маргарет Холдеркоролевский биограф
Материалы по теме:
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

Принца несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позднее — лишили титулов и званий.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил принцу Эндрю остаться в Роял Лодж «на неопределенный срок». При этом он поставил брату одно условие: ему нужно сделать в резиденции капитальный ремонт.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

      Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

      В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Британский принц ударился в обжорство и стремительно растолстел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше