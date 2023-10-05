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19:06, 5 октября 2023Из жизни

Карл III решил не выгонять опального брата из дома

Карл III разрешил принцу Эндрю остаться в Роял Лодж на неопределенный срок
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Карл III разрешил опальному младшему брату — герцогу Йоркскому, принцу Эндрю — остаться в загородной резиденции Роял Лодж в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщает Daily Mirror.

Монарх дал принцу Эндрю возможность остаться в имении «на неопределенный срок», при условии, что он сделает там капитальный ремонт. Реставрация особняка оценивается в два миллиона фунтов стерлингов. Летом герцог Йоркский уже отремонтировал крышу поместья на сумму в 200 тысяч фунтов. При этом ранее монарх урезал младшему брату содержание, которое составляло 250 тысяч фунтов в год.

Таким образом, Карл III не смог выгнать принца Эндрю из Роял Лодж, на чем настаивал с весны. Поместье является домом герцога Йоркского с 2003 года. Король предлагал ему переехать в более скромный коттедж Фрогмор, который ранее занимали принц Гарри и Меган Маркл. Близкие ко двору источники сообщали в апреле, что освободившуюся Роял Лодж монарх якобы намеревался передать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

«Принц Эндрю не хочет переезжать, потому что этот дом считается символом королевской фамилии — важной собственностью семьи», — заявлял тогда инсайдер издания Page Six. Он также добавил, что поведение принца Эндрю «утомило и взбесило» Карла III, особенно на фоне подготовки к коронации.

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В начале 2022 года герцог Йоркский участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения американки Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли спать с принцем.

Сам принц Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. Американский суд обязал сына Елизаветы II дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что новый владелец замка Абергелди в Великобритании выгнал оттуда Карла III и членов королевской семьи. На протяжении 175 лет это поместье было любимым местом отдыха британских монархов, которые снимали его качестве охотничьего угодья.

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    Никита Савин
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