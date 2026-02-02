Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:24, 2 февраля 2026Из жизни

Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери

Жена принца Эндрю пригласила Джеффри Эпштейна в Букингемский дворец
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Опубликована переписка финансиста-педофила Джеффри Эпштейна с Сарой Фергюсон — бывшей женой Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, в прошлом известного как принц Эндрю. Об этом сообщает BBC News.

Хотя в 2008 году Эпштейна осудили за вовлечение в проституцию несовершеннолетних девушек, Фергюсон продолжала активно переписываться с ним. «Ты просто легенда! — говорится в одном из ее писем, датирующихся 2010 годом. — У меня просто нет слов, чтобы описать мою любовь и благодарность за твою щедрость и доброту».

В тот же период Эпштейн похвастался знакомому, что Фергюсон обещала пригласить его на чаепитие в Букингемском дворце или в Виндзорском замке. В переписке также упоминаются ее дочери — принцессы Беатриса и Евгения. В частности, она рассказала Эпштейну, что ее дочь отправилась на «секс-уикенд». В другом письме Фергюсон благодарит финансиста за доброту, проявленную перед Беатрисой и Евгенией. «Ты брат, о котором я всегда мечтала», — писала она Эпштейну, который в тот момент находился под домашним арестом.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

В 2009 году Фергюсон умоляла финансиста срочно одолжить ей 20 тысяч фунтов стерлингов, которых ей не хватало для оплаты съемной квартиры. Издание The Guardian утверждает, что, судя по всему, Эпштейн неоднократно помогал ей деньгами и однажды дал 15 тысяч фунтов стерлингов на погашение деловых долгов.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

За несколько дней до выхода разоблачительной книги, написанной одной из жертв Эпштейна, Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж. Саре Фергюсон, которая жила с ним в Роял Лодж, также придется искать новый дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Психолог раскрыла главный секрет здоровья мозга

    Москвичей предупредили об опасном явлении весной

    Банк России резко повысил курс доллара

    Жена принца пригласила финансиста-педофила во дворец и рассказала о секс-уикенде дочери

    Эпштейн интересовался Лавровым

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok