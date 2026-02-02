Датский король и шведская принцесса оказались связаны с финансистом-педофилом

В переписке финансиста Эпштейна нашли имена короля Дании и шведской принцессы

В опубликованных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются имена короля Дании Фредерика X и шведской принцессы Софии. Об этом сообщает издание Haberler.

Имя датского монарха фигурирует в документах дважды. Согласно им, до восхождения на престол Фредерик общался с деловым партнером Эпштейна и однажды присутствовал на ужине с его участием. Представители королевского двора Дании уверяют, что Фредерик никогда лично не встречался с финансистом-педофилом.

Издание People обратило внимание на переписку Эпштейна с Барбру Энбом, которая считается наставницей принцессы Софии. В 2005 году Энбом представила принцессу как начинающую актрису. Эпштейн ответил, что находится на Карибах, и пообещал прислать билет, если девушка захочет приехать на пару дней.

Представитель шведского королевского двора подтвердил изданию, что в 2005 году принцесса действительно познакомилась с Эпштейном, однако после этого она якобы больше с ним не контактировала. Вопреки этому, издание Haberler пишет, что в 2012 году София посетила кинопоказ в Нью-Йорке в качестве особой гостьи Эпштейна.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

Ранее сообщалось о переписке Эпштейна и бывшей жены Эндрю. Она хвалила его, выпрашивала у него деньги и рассказывала о «секс-уик-энде» одной из дочерей.