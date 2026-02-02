Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:16, 2 февраля 2026Из жизни

Датский король и шведская принцесса оказались связаны с финансистом-педофилом

В переписке финансиста Эпштейна нашли имена короля Дании и шведской принцессы
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Лоран Бельгийский

Принц Лоран Бельгийский. Фото: Patrick van Katwijk / Getty Images

В опубликованных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются имена короля Дании Фредерика X и шведской принцессы Софии. Об этом сообщает издание Haberler.

Имя датского монарха фигурирует в документах дважды. Согласно им, до восхождения на престол Фредерик общался с деловым партнером Эпштейна и однажды присутствовал на ужине с его участием. Представители королевского двора Дании уверяют, что Фредерик никогда лично не встречался с финансистом-педофилом.

Издание People обратило внимание на переписку Эпштейна с Барбру Энбом, которая считается наставницей принцессы Софии. В 2005 году Энбом представила принцессу как начинающую актрису. Эпштейн ответил, что находится на Карибах, и пообещал прислать билет, если девушка захочет приехать на пару дней.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

Представитель шведского королевского двора подтвердил изданию, что в 2005 году принцесса действительно познакомилась с Эпштейном, однако после этого она якобы больше с ним не контактировала. Вопреки этому, издание Haberler пишет, что в 2012 году София посетила кинопоказ в Нью-Йорке в качестве особой гостьи Эпштейна.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом. Некоторые девушки, ставшие жертвами Эпштейна, позднее признавались, что их заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю.

Ранее сообщалось о переписке Эпштейна и бывшей жены Эндрю. Она хвалила его, выпрашивала у него деньги и рассказывала о «секс-уик-энде» одной из дочерей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok